«Спортинг» намерен взыскать €45,3 млн с нападающего «Милана» Рафаэла Леау

Лиссабонский «Спортинг» намерен взыскать с 20-летнего нападающего «Милана» Рафаэла Леау €45,3 млн за расторжение контракта с клубом в одностороннем порядке в 2018 году, сообщает Sempre Milan со ссылкой Record.

Ранее «Спортинг» уже обращался с исковым заявлением в Спортивный арбитражный суд (CAS) с этим вопросом. Согласно решению суда Леау обязали компенсировать лиссабонскому клубу € 16,5 млн. Однако «Спортинг» остался недоволен этим решением и собирается подать новый иск на сумму €45,3 млн.



Леау расторг контракт со «Спортингом» в ноябре 2018 года, после чего в качестве свободного агента перешёл во французский «Лилль». Летом 2019 года стало известно, что Леау продолжит выступление в «Милане». Сумма трансфера составила € 35 млн.



В текущем сезоне 20-летний форвард принял участие в 23 матчах за «Милан» во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 2 результативными передачами.