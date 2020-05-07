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«Спортинг» намерен взыскать €45,3 млн с нападающего «Милана» Рафаэла Леау

«Спортинг» намерен взыскать €45,3 млн с нападающего «Милана» Рафаэла Леау
Футбол / Италия 0

Лиссабонский «Спортинг» намерен взыскать с 20-летнего нападающего «Милана» Рафаэла Леау €45,3 млн за расторжение контракта с клубом в одностороннем порядке в 2018 году, сообщает Sempre Milan со ссылкой Record.

Ранее «Спортинг» уже обращался с исковым заявлением в Спортивный арбитражный суд (CAS) с этим вопросом. Согласно решению суда Леау обязали компенсировать лиссабонскому клубу € 16,5 млн. Однако «Спортинг» остался недоволен этим решением и собирается подать новый иск на сумму €45,3 млн.

Леау расторг контракт со «Спортингом» в ноябре 2018 года, после чего в качестве свободного агента перешёл во французский «Лилль». Летом 2019 года стало известно, что Леау продолжит выступление в «Милане». Сумма трансфера составила € 35 млн.

В текущем сезоне 20-летний форвард принял участие в 23 матчах за «Милан» во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Суд обязал форварда «Милана» Леау выплатить € 16,5 млн бывшему клубу
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