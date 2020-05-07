«Такие моменты остаются на всю жизнь». Денис Глушаков вспомнил чемпионство «Спартака»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков, который выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год, вспомнил чемпионство московского клуба. Три года назад, 7 мая 2017 года, «Спартак» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2016/2017.

Глушаков опубликовал в «Инстаграме» отрывок своего интервью.

«Пока мы остаёмся дома и пока неизвестно, что будет с этим сезоном, можно вспомнить что-то хорошее из прошлого. Тем более сегодня как раз тот день. Это было ровно три года назад — банки самогона, с гитарой на заборе и всеобщее единение и эйфория. Респект Андрею Аршавину за разговор и воспоминания. Такие моменты остаются на всю жизнь — для всех болельщиков, для команды, для меня. Вспоминаю, как это было и что было потом. В архивах попробую найти видео про эту самую банку — такого ещё никто не видел», — написал Глушаков.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в "инстаграме" Дениса Глушакова.