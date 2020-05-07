Сабалета рассказал, как игроки «Манчестер Сити» шутили о покупке клубом Месси и Роналду

Бывший защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета, в настоящее время выступающий за «Вест Хэм Юнайтед», поделился воспоминаниями о приобретении манкунианского клуба холдинговой компанией из Объединённых Арабских Эмиратов.



«Через 10 дней после моего трансфера люди из Абу-Даби купили клуб. Ещё через четыре дня они потратили £ 40 млн на Робиньо, и тогда я сказал: «Что мне теперь делать? Похоже, я не задержусь здесь больше чем на шесть месяцев». Мы относились к происходящему с юмором. В раздевалке мы стали говорить о возможных новичках. Месси, Роналду. Мы дурачились как могли», — цитирует Сабалету Goal.com со ссылкой на La Nacion.



Сабалета защищал цвета «Манчестер Сити» с 2008 по 2017 год, после чего перебрался в «Вест Хэм». До переезда в Англию 35-летний аргентинец выступал за «Эспаньол» и «Сан-Лоренсо».

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