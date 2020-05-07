Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Агент Сафонов — об истории с кошельком Быстрова: неправильно всё вешать на Дзюбу

Агент Сафонов — об истории с кошельком Быстрова: н
Агент Сафонов — об истории с кошельком Быстрова: неправильно всё вешать на Дзюбу
Футбол / РПЛ 0

Агент Алексей Сафонов, ранее представлявший интересы нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, поделился мнением о скандальной ситуации в «Спартаке», когда его экс-подопечного обвинили в краже денег в раздевалке у полузащитника Владимира Быстрова.

«Эту историю давно пора похоронить. Хрен знает сколько лет прошло. Сами её участники уже ничего не помнят. Пожали друг другу руки – и забыли. Если вам нужно моё мнение, то я не верю, что Дзюба был в чём-то виноват. И денег там было немного, и всё было очень странно обставлено. Когда стали сверять купюры, оказалось, что их номера уже были переписаны. Зачем? Слишком много нюансов и вопросов.

Кому-то это должно было быть выгодно? Понятно. Тем, кто не хотел, чтобы Дзюба оставался в «Спартаке». И, вместо того чтобы эту тему закрыть и сосредоточиться на футболе, её, наоборот, стали раздувать. Сразу столько версий появилось – в прессе, в интернете… Сколько людей – столько и мнений. Это да. Но ведь, по сути, история была высосана из пальца. И уж точно всё в ней вешать на Дзюбу неправильно», — сказал Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Роману Вагину.

Полное интервью с Алексеем Сафоновым читайте на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020