Агент Сафонов — об истории с кошельком Быстрова: неправильно всё вешать на Дзюбу

Агент Алексей Сафонов, ранее представлявший интересы нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, поделился мнением о скандальной ситуации в «Спартаке», когда его экс-подопечного обвинили в краже денег в раздевалке у полузащитника Владимира Быстрова.



«Эту историю давно пора похоронить. Хрен знает сколько лет прошло. Сами её участники уже ничего не помнят. Пожали друг другу руки – и забыли. Если вам нужно моё мнение, то я не верю, что Дзюба был в чём-то виноват. И денег там было немного, и всё было очень странно обставлено. Когда стали сверять купюры, оказалось, что их номера уже были переписаны. Зачем? Слишком много нюансов и вопросов.



Кому-то это должно было быть выгодно? Понятно. Тем, кто не хотел, чтобы Дзюба оставался в «Спартаке». И, вместо того чтобы эту тему закрыть и сосредоточиться на футболе, её, наоборот, стали раздувать. Сразу столько версий появилось – в прессе, в интернете… Сколько людей – столько и мнений. Это да. Но ведь, по сути, история была высосана из пальца. И уж точно всё в ней вешать на Дзюбу неправильно», — сказал Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Роману Вагину.

Полное интервью с Алексеем Сафоновым читайте на «Чемпионате».