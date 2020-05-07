Агент Сафонов: Дзюба без проблем подписался бы с середняком АПЛ, если бы хотел

Агент Алексей Сафонов, ранее представлявший интересы нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, поделился мыслями о несостоявшемся уходе игрока в европейский клуб.



«При мне конкретных предложений из Европы не было. Хотя после того, как он в Англии «Тоттенхэму» два забил, в той же АПЛ, знаю, к нему многие присматривались.



Тут вопрос в другом – насколько он сам хотел уехать? Есть такие ребята, как Саша Рязанцев, который с 18 лет грезил Европой. Спал и видел себя там. Пусть и за меньшие деньги. Но не получилось. У Дзюбы я такого фанатизма никогда не замечал. А сейчас его можно понять – двое детей, он на хорошем счету в «Зените»… Многие моменты приходится взвешивать. И есть ли смысл срываться, искать от добра добро? Если бы хотел, думаю, с каким-нибудь середняком в Англии без проблем бы подписался. Но, значит, не было такого рвения. Он выбрал такой путь. Кто его осудит? А в России он ещё сезонов пять отыграет», — сказал Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Роману Вагину.

Полное интервью с Алексеем Сафоновым читайте на «Чемпионате».