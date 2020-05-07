Ефремов: желаю Федуну крепкого здоровья, коронавирус — это нехорошо

Актёр и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов прокомментировал госпитализацию владельца красно-белых Леонида Федуна после выявления у него коронавирусной инфекции.
«Желаю Федуну крепкого здоровья, коронавирус – это нехорошо, конечно. Также хочу пожелать, чтобы всё прошло в лёгкой форме и поскорее закончилось. Жизнь – это круче всего. Болельщики пишут едкие комментарии? Ну, злорадство – наша неотъемлемая часть. Мы любим это делать, нас этому и по телевизору учат.
По поводу того, чтобы молиться на Федуна, – не знаю, но то, что он тащит «Спартак» вперёд, – безусловно. Было бы прекрасно, чтобы он и продолжал это делать, но у нас будет ещё экономический кризис. Интересного впереди очень много», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 7 мая 2020
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