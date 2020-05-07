Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ефремов: желаю Федуну крепкого здоровья, коронавирус — это нехорошо

Ефремов: желаю Федуну крепкого здоровья, коронавирус — это нехорошо
Футбол / РПЛ 0

Актёр и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов прокомментировал госпитализацию владельца красно-белых Леонида Федуна после выявления у него коронавирусной инфекции.

«Желаю Федуну крепкого здоровья, коронавирус – это нехорошо, конечно. Также хочу пожелать, чтобы всё прошло в лёгкой форме и поскорее закончилось. Жизнь – это круче всего. Болельщики пишут едкие комментарии? Ну, злорадство – наша неотъемлемая часть. Мы любим это делать, нас этому и по телевизору учат.

По поводу того, чтобы молиться на Федуна, – не знаю, но то, что он тащит «Спартак» вперёд, – безусловно. Было бы прекрасно, чтобы он и продолжал это делать, но у нас будет ещё экономический кризис. Интересного впереди очень много», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020