Ефремов: желаю Федуну крепкого здоровья, коронавирус — это нехорошо

Актёр и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов прокомментировал госпитализацию владельца красно-белых Леонида Федуна после выявления у него коронавирусной инфекции.



«Желаю Федуну крепкого здоровья, коронавирус – это нехорошо, конечно. Также хочу пожелать, чтобы всё прошло в лёгкой форме и поскорее закончилось. Жизнь – это круче всего. Болельщики пишут едкие комментарии? Ну, злорадство – наша неотъемлемая часть. Мы любим это делать, нас этому и по телевизору учат.



По поводу того, чтобы молиться на Федуна, – не знаю, но то, что он тащит «Спартак» вперёд, – безусловно. Было бы прекрасно, чтобы он и продолжал это делать, но у нас будет ещё экономический кризис. Интересного впереди очень много», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом