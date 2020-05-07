Соболев: не могу сказать, что изначально хотел в «Спартак». Я хотел в топ-клуб

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, выступающий на правах аренды за московский «Спартак», рассказал, какие российские клубы им интересовались.

«Мною интересовался ЦСКА, про „Динамо“ до конца не знаю, но вроде бы правда. Также ещё был „Рубин“. Я не могу сказать, что изначально хотел в „Спартак“, я хотел в топ-клуб, „Спартак“ — великая команда», — сказал Соболев в интервью для шоу «КраСава».

Соболев перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа. За «Крылья Советов» Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета «Томи». В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт 10 голов и 4 результативные передачи.