Соболев: мне кажется, Тихонов не любит молодых

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, права на которого принадлежат «Крыльям Советов», поделился мнением о бывшем главном тренере самарской команды Андрее Тихонове.



«Я не могу сказать, что Тихонов — худший тренер в моей карьере. Мне кажется, он не любит молодых. Мы выиграли как-то у «Енисея», я забил гол, а он заходит в раздевалку после матча и, смеясь, спрашивает: «Как ты это делаешь?» Во всех передачах он говорит, что дайте Соболеву мяч на пустые – и он не забьёт, а забивает сумасшедшие. Так дайте мне на пустые, ни одного момента не было, где бы я в пустые не забил.



Может, для меня это было хорошо. Меня злили его слова, а я выходил и забивал. Он меня травил в «Крыльях», может, специально, но меня это закаляло, и я доказывал», — сказал Соболев в ролике на канале «КраСава» в YouTube.

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