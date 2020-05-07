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В случае возобновления РПЛ тестирование игроков на коронавирус станет обязательным

В случае возобновления РПЛ тестирование игроков на коронавирус станет обязательным
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату» из источников в исполкоме Российского футбольного союза, организация прорабатывает меры предосторожности для футболистов и персонала клубов РПЛ.

Ношение масок во время тренировок и матчей для игроков и арбитров обязательным не будет, так как играть и судить в них невозможно. Но маски и перчатки станут обязательным атрибутом футболистов, судей и работников клубов во время передвижения вне тренировок и игр. При этом тестирование футболистов и работников клубов на коронавирус станет постоянным и обязательным.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте наряду с практически всеми турнирами в мире из-за пандемии коронавируса. После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров также входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба – 41).

РФС отправит поправки в регламент РПЛ, касающиеся организации матчей, в Правительство РФ
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