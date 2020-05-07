Названа причина посещения Эриком Абидалем матча «Локомотива»

Спортивный директор «Барселоны» приезжал в Москву не для просмотра полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает Mundo Deportivo.

Функционер посещал столицу, чтобы проконсультировать «Локомотив» по вопросам развития клуба. Абидаль посетил один из матчей «Локомотива», однако цель его поездки не касалась трансферных вопросов.

Ранее бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил вероятность перехода полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков в европейские клубы. По его словам, Эрик Абидаль прилетал два раза в Москву просматривать Алексея для «Барселоны».

Сообщалось об интересе к Алексею Миранчуку со стороны «Ювентуса» и «Милана». 24-летний хавбек защищает цвета «Локомотива» на протяжении всей карьеры начиная с 2013 года.