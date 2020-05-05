Орещук: Абидаль дважды прилетал в Москву просматривать Алексея Миранчука для «Барселоны»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил вероятность перехода полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков в европейские клубы.



«Здесь всё будет зависеть от двух сторон — готовы ли Миранчуки упасть в зарплате, хотят ли они уехать туда, готов ли клуб отпустить их за вменяемые деньги, а не сумасшедшие. Сейчас в нашей ситуации всё же будут небольшие трансферы. Не верю я в огромные сделки.



Раздута ли активность к Миранчукам в СМИ? Наверное. Однако надо понимать, что они востребованы. Знаю точно, что Эрик Абидаль прилетал два раза в Москву просматривать Алексея для «Барселоны». Если он есть в шорт-листе у «Барсы», то почему он не может быть востребован другими клубами? Не вижу никаких проблем, чтобы им уехать в другой чемпионат. Всё будет зависеть от финансов — как от личных условий, так и от клубных», — приводятся слова Орещука на сайте телеканала «Матч».



Ранее сообщалось об интересе к Алексею Миранчуку со стороны «Ювентуса» и «Милана». 24-летний хавбек защищает цвета «Локомотива» на протяжении всей карьеры начиная с 2013 года.

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