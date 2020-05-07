В РФС не хотят досрочно завершать розыгрыш Кубка России
Как стало известно «Чемпионату» из источников в исполкоме РФС, в организации не хотят досрочно завершать розыгрыш Кубка России. При этом шансов на возобновление турнира гораздо меньше, чем на возобновление сезона в Российской Премьер-Лиге. Это связано с участием в Кубке России команд из ФНЛ.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе Кубок России. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 3,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 253 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 1,2 млн человек. В России на 7 мая зафиксировано более 177 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Решение об отмене стыковых матчей за выход в РПЛ ещё не принято
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