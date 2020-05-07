Ла Лига поддержала идею разрешить командам делать пять замен до конца сезона

Ла Лига поддержала идею Королевской федерации футбола Испании (RFEF) разрешить командам делать пять замен в одном матче до конца сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте федерации.
Во избежание затягивания времени предлагается делать все замены за три раза. Таким образом, команды смогут заменить пять футболистов, но в одном из случаев им придётся делать три замены одновременно. Завтра, 8 мая, RFEF передаст предложение в Международный совет футбольных ассоциаций. Если оно будет одобрено, изменение регламента будет действовать во всех испанских дивизионах после возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 3,8 млн случаев заражения.
- 7 мая 2020
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