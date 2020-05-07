Кевин Де Брёйне: иногда на поле я немного засранец

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне признался, что во время игры может вести себя агрессивно. Хавбек вспомнил эпизод в мачте Лиги чемпионов с «Наполи» в 2017 году, когда партнёры по команде помешали выяснению отношений с судьей.
«На поле я злой. Думаю, что-то произошло с рефери, когда я получил предупреждение. Хотел спросить его: «Какого чёрта ты дал мне жёлтую карточку?» Я могу быть агрессивным и на протяжении минуты пытаться выяснить отношения. Спустя минуту я в порядке, но в это время...
Когда играю в футбол, внутри словно два разных Кевина. Иногда на поле я немного засранец», — приводит Goal слова Де Брёйне, сказанные в интервью Bleacher Report.
В этом сезоне Де Брёйне в 35 матчах за «горожан» во всех турнирах забил 9 мячей и отдал 20 результативных передач.
- 7 мая 2020
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