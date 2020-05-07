Клуб Бекхэма хочет подписать Пасторе

«Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бекхэму, пытается подписать полузащитника «Ромы» Хавьера Пасторе, сообщает Footmercato.

Клуб из MLS уже начал переговоры с агентом 30-летнего аргентинца. Отмечается, что Пасторе не против перехода в американский клуб.



Контракт Пасторе с «Ромой» рассчитан до лета 2023 года. Аргентинец был приобретен у «ПСЖ» летом 2018-го за 24,7 млн евро. В сезоне-2019/2020 аргентинец в 13 матчах за «волков» отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что аргентинский полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе летом может оказаться в статусе свободного агента, несмотря на действующий контракт. Пасторе, подписавший 5-летнее соглашение с клубом в 2018 году на сумму € 13 млн, за время пребывания в клубе пропустил из-за травм 29 матчей. Из-за этого «Рома» готова предложить игроку расторгнуть контракт по взаимному согласию, а не пытаться продать его, так как с таким дорогим контрактом им вряд ли удастся найти покупателя.