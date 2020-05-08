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Маттиа Перин: у игроков разные взгляды на возобновление матчей Серии А

Маттиа Перин: у игроков разные взгляды на возобновление матчей Серии А
Футбол / Италия 0

Вратарь «Дженоа» Маттиа Перин поделился мнением о возможном возобновлении розыгрыша чемпионата Италии, прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Никто до конца не отошел от этих событий. Игроки тренируются дома. Мнения у всех разнятся, некоторые хотели бы возобновления, другие боятся. Я очень скучаю по футболу, но здоровье превыше всего.

Правила безопасности одни для всем. Будет немного случаев заболевания, если мы начнем снова играть, но важно понимать, как управлять этой ситуацией, как это делает Германия. Возможное возобновление чемпионата может привести к множеству проблем, которые приведут к большим затратам для клубов, а их финансовая ситуация и так неидеальна», — приводит слова Перина Football Italia.

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