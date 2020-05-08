Селюк попросил Генпрокуратуру возбудить дело против «Локомотива» из-за смерти Самохвалова

Футбольный агент Дмитрий Селюк в своём «твиттере» обратился к Генеральной прокуратуре Российской Федерации.



«Обращаюсь к Генпрокуратуре. Прошу возбудить уголовное дело в отношении ФК «Локомотив» по факту смерти футболиста Самохвалова. Умер из-за проблем с сердцем, о которых всем было известно, даже предыдущему руководству клуба, которое отстраняло его от спортивных нагрузок, а сейчас это не делалось», — написал Дмитрий.



Напомним, 20 апреля защитнику «Казанки» Иннокентию Самохвалову стало плохо во время пробежки, которая являлась частью индивидуальной тренировки. Причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность. На момент трагедии спортсмену было 22 года.



Иннокентий Самохвалов являлся воспитанником московского «Локомотива». В составе молодёжной команды «железнодорожников» становился победителем первенства России, позже стал выступать за «Казанку».

Уткин: обвинять «Локомотив» в смерти Самохвалова лишено всякого смысла