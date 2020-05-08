Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рангник подтвердил интерес «Милана». Он остаётся главным претендентом на пост тренера

Рангник подтвердил интерес «Милана». Он остаётся главным претендентом на пост тренера
Футбол / Италия 0

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник, ныне работающий над спортивными проектами компании «Ред Булл», подтвердил, что «Милан» контактировал с ним по поводу назначения на пост главного тренера.

«Возглавлю ли я «Милан»? Не могу полностью этого исключать. «Милан» контактировал со мной, я сообщил об этом «Ред Булл». Начались переговоры с моим агентом. Потом началась пандемия коронавируса, и возникли более важные проблемы», — приводит слова Рангника Calciomercato cо ссылкой на Bild.

По данным источника, Рангник остаётся главным претендентом на пост главного тренера миланского клуба. Немецкий специалист полностью удовлетворяет требования руководства клуба.

На данный момент миланский клуб возглавляет Стефано Пиоли. «Милан», набрав 36 очков в 26 матчах, занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А.

В «Милане» у трёх человек выявлен коронавирус
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020