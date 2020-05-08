Рангник подтвердил интерес «Милана». Он остаётся главным претендентом на пост тренера

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник, ныне работающий над спортивными проектами компании «Ред Булл», подтвердил, что «Милан» контактировал с ним по поводу назначения на пост главного тренера.

«Возглавлю ли я «Милан»? Не могу полностью этого исключать. «Милан» контактировал со мной, я сообщил об этом «Ред Булл». Начались переговоры с моим агентом. Потом началась пандемия коронавируса, и возникли более важные проблемы», — приводит слова Рангника Calciomercato cо ссылкой на Bild.

По данным источника, Рангник остаётся главным претендентом на пост главного тренера миланского клуба. Немецкий специалист полностью удовлетворяет требования руководства клуба.

На данный момент миланский клуб возглавляет Стефано Пиоли. «Милан», набрав 36 очков в 26 матчах, занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А.