В «Милане» у трёх человек выявлен коронавирус

В очередном клубе итальянской Серии А были обнаружены заражённые коронавирусной инфекцией.



Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», сразу у трёх человек в «Милане» был выявлен COVID-19. При этом не уточняется, входят в их число футболисты или это персонал клуба.



Ранее о новых вспышках заражения коронавирусом объявили «Фиорентина» и «Сампдория». В стане «фиалок» было выявлено шесть инфицированных, у генуэзцев их оказалось три, при этом один футболист заразился повторно.



Нынешний розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен в марте наряду с практически всеми турнирами в мире из-за пандемии коронавируса. Страна стала одним из главных очагов распространения инфекции в Европе. К настоящему моменту в первенстве часть команд сыграла 25 туров, а часть — 26. При этом клубы уже единогласно проголосовали за то, чтобы доиграть сезон.

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