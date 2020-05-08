Петр Чех: свой второй сезон за «Челси» я провёл со сломанными плечами

Бывший голкипер «Челси» Петр Чех рассказал, как играл с травмированными плечами во время второго сезона в лондонском клубе. Чех защищал цвета «Челси» с 2004 по 2015 год.
«Есть одна вещь, о которой я никогда не говорил, и люди не знали об этом. В середине моего первого сезона за «Челси» я получил разрыв суставной губы плеча. Я продолжил играть до конца сезона. Я думал, что за лето всё заживёт, но этого не случилось. Во время второго сезона у меня уже были серьёзные проблемы с плечом, я старался защищать его. Потом в первой половине сезона я получил абсолютно такую же травму, только другого плеча. Я провёл свой второй сезон со сломанными плечами.
Я пытался снять болевые ощущения перед матчами и найти способ правильно тренироваться, чтобы не чувствовать невероятную боль каждый день.
Я думал об операции во время второго сезона, но не хотел пропускать чемпионат мира в Германии летом 2006 года. Никто не знал, сколько времени мне понадобится, чтобы восстановиться.
К моему облегчению я решил провести операцию после чемпионата мира. Я быстро вернулся и наслаждался отсутствием боли во время тренировок», — приводятся слова Чеха на официальном сайте «Челси».
- 8 мая 2020
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