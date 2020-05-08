IFAB разрешил проводить по пять замен в турнирах, которые будут доиграны в 2020 году

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на своём сайте объявил о временных изменениях в правилах игры.



В турнирах, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса и будут доиграны до 31 декабря 2020 года, каждой из команд разрешено проводить по пять замен за матч. При этом им будет позволено делать это в три захода. Таким образом, количество пауз, связанных с заменами, не возрастёт. Возможность менять футболистов в перерыве сохраняется.



Неиспользованные замены останутся в распоряжении команд, если встреча перейдёт в дополнительное время. Если же правила турнира предусматривают увеличение количества замен на одну для каждой команды после основного времени, то эта возможность будет сохранена и участники смогут суммарно провести по шесть замен.