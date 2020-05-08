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IFAB разрешил проводить по пять замен в турнирах, которые будут доиграны в 2020 году

IFAB разрешил проводить по пять замен в турнирах,
IFAB разрешил проводить по пять замен в турнирах, которые будут доиграны в 2020 году
Футбол / Прочие турниры 0

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на своём сайте объявил о временных изменениях в правилах игры.

В турнирах, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса и будут доиграны до 31 декабря 2020 года, каждой из команд разрешено проводить по пять замен за матч. При этом им будет позволено делать это в три захода. Таким образом, количество пауз, связанных с заменами, не возрастёт. Возможность менять футболистов в перерыве сохраняется.

Неиспользованные замены останутся в распоряжении команд, если встреча перейдёт в дополнительное время. Если же правила турнира предусматривают увеличение количества замен на одну для каждой команды после основного времени, то эта возможность будет сохранена и участники смогут суммарно провести по шесть замен.

В чемпионате Испании разрешили проводить по пять замен
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