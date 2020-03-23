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Нападающий «Локомотива» посоветовал смотреть «Ведьмака» во время карантина

Нападающий «Локомотива» посоветовал смотреть «Ведьмака» во время карантина
Футбол / РПЛ 0

Форвард московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов порекомендовал посмотреть один фильм и два сериала во время карантина, который ввели в связи с пандемией коронавируса.

В подборку 23-летнего футболиста вошли сериалы «Ведьмак» (2019) и «Острые козырьки» (2013), а также фильм «Меч короля Артура» (2017).

«Хватит на ближайшую неделю», — говорится в сообщении «железнодорожников» в «Твиттере».

Фото можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Жемалетдинов забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в 16 матчах Российской Премьер-Лиги. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Суперкубок России) нападающий принял участие в 6 встречах и отметился 1 голевым пасом.

Статистика игроков РПЛ сезона-2019/2020.

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