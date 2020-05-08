УЕФА показал лучшие моменты камбэков «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» в полуфинале ЛЧ

Официальный «Твиттер» Лиги чемпионов УЕФА напомнил о камбэках в полуфиналах турнира в сезоне-2018/2019.
УЕФА опубликовал подборку лучших моментов полуфинальных матчей «Ливерпуль» — «Барселона» (4:0) и «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур» (2:3).
7 мая 2019 года в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал «Барселону». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. В первом матче, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, каталонцы разгромили «Ливерпуль» со счётом 3:0.
Права на видео принадлежат UEFA.
8 мая прошлого года амстердамский «Аякс» в ответном матче полуфинала ЛЧ играл дома с «Тоттенхэмом». Встреча состоялась завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей, победный мяч был забит в добавленное время. Поскольку в первом матче «Аякс» одержал победу со счётом 1:0, в финал вышел «Тоттенхэм» благодаря правилу гостевого гола.
Права на видео принадлежат UEFA.
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