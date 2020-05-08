«Зенит» интересуется нападающим «Бешикташа»

Руководство «Зенита» рассматривает вариант с приобретением форварда «Бешикташа» Умута Найира. Ожидается, что сине-бело-голубые сделают предложении о трансфере 26-летнего турка после окончания сезона-2019/2020, сообщает Milliyet.

В настоящее время «Бешикташ» продолжает вести переговоры со своими футболистами о снижении зарплаты. Клуб из Стамбула хочет расстаться с теми, кто отказывается идти на финансовые уступки. Одним из таких игроков и является Найир.

В нынешней кампании Умут в 25 матчах за «Бешикташ» во всех турнирах забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу.

Контракт Найира с чёрно-белыми рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в € 950 тыс.

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