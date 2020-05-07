Соболев: Дзюбе нужно было сказать про Кокорина хоть что-то. Хороший друг поддержал бы

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, выступающий на правах аренды за московский «Спартак», рассказал об отношениях с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.
«К Дзюбе я никак не отношусь, нейтрально. Мне не нравится, что меня сравнивают с ним в игровом плане, мне кажется, что мы с ним разные футболисты. Я не такой высокий, как кажется. На всех сайтах пишут, что один метр и 95 сантиметров, а на самом деле один метр и 91 сантиметр.
Дзюба не поддержал Кокорина после истории с „Кофеманией“? Никто не говорил, что нужно сказать какие-то слова, что кто-то невиновен или что-то в таком духе. Нужно было сказать хоть что-то. Хороший друг поддержал бы.
Если бы я расставлял в порядке от худшего к лучшему в тройке Дзюба, Кокорин и Соболев, поставил бы так: Дзюба, он сейчас лучший в плане статистики и по игре, потом Кокора, а потом я. Но они уже старичики, если смотреть в будущее, дальше будет видно, как сложится», — сказал Соболев в интервью для шоу «КраСава».
- 7 мая 2020
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