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Нойштедтер: не видел жену и ребёнка больше 6 недель. Бывают дни, когда мне очень грустно

Нойштедтер: не видел жену и ребёнка больше 6 недель. Бывают дни, когда мне очень грустно
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал, что из-за пандемии коронавируса не может увидеться с семьёй.

«Я не видел жену и ребёнка больше шести недель. Мы много разговариваем в „скайпе“, но этого не хватает. С нетерпением жду дня, чтобы обнять её. Бывают дни, когда мне очень грустно.

О чём скучаю, кроме семьи? Я человек, который обычно проводит много времени на свежем воздухе. Люблю посидеть в кафе, сходить в ресторан. Скучаю по прогулкам.

Не жалею, что остался в Москве. Не хочу жаловаться. Я в порядке. У многих людей гораздо больше проблем, чем у меня", — цитирует Нойштедтера Bild.

Нойштедтер также заявил, что из-за режима самоизоляции Москва сейчас в любое время суток «похожа на город-призрак».

Роман Нойштедтер: Москва сейчас похожа на город-призрак
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