Дочь Ари прочитала стихотворение о мире в День Победы

Нападающий «Краснодара» и сборной России Ари на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, как его дочь читает стихотворение Нины Найдёновой «Пусть будет мир». Сегодня, 9 мая, отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Фото можно посмотреть на странице Ари в «Инстаграме».

Ари защищает цвета «Краснодара» с 2013 года. Ранее он выступал за московский «Спартак», нидерландский «АЗ», шведский «Кальмар» и бразильскую «Форталезу». Сезон-2017/2018 Ари провёл в московском «Локомотиве», куда перешёл на правах аренды. В составе «железнодорожников» форвард — чемпион Российской Премьер-Лиги.



В декабре 2014 года Ари женился на россиянке Наталье Грызловой, спустя месяц у пары родилась дочь Ариана.