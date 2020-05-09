Дочь Ари прочитала стихотворение о мире в День Победы
Нападающий «Краснодара» и сборной России Ари на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, как его дочь читает стихотворение Нины Найдёновой «Пусть будет мир». Сегодня, 9 мая, отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Фото можно посмотреть на странице Ари в «Инстаграме».
Ари защищает цвета «Краснодара» с 2013 года. Ранее он выступал за московский «Спартак», нидерландский «АЗ», шведский «Кальмар» и бразильскую «Форталезу». Сезон-2017/2018 Ари провёл в московском «Локомотиве», куда перешёл на правах аренды. В составе «железнодорожников» форвард — чемпион Российской Премьер-Лиги.
В декабре 2014 года Ари женился на россиянке Наталье Грызловой, спустя месяц у пары родилась дочь Ариана.
«Папина принцесса». Ари опубликовал фото дочки
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