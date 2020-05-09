Педро рассчитывает, что пандемия коронавируса поможет ему остаться в «Челси»

Будущее полузащитника Педро в «Челси» остаётся туманным. Испанец хочет получить новое соглашение на два года, в то время как лондонский клуб готов предложить лишь годичный контракт, сообщает ESPN.



Примечательно, что в «Челси» действует строгая политика: игрокам старше 30 лет не предлагаются контракты больше, чем на год. Именно по этой причине в 2010 году клуб покинул немец Михаэль Баллак.

Впрочем, в прошлом году «аристократы» изменили принципам и переподписали контракт с 32-летним на тот момент Давидом Луисом на два года. То же самое руководство готово сделать и с Виллианом, однако 31-летний бразилец пошёл дальше и просит соглашение сроком на три года.



32-летний Педро рассчитывает, что ему могут пойти навстречу по причине пандемии коронавируса, из-за чего клубы вынуждены идти на существенные финансовые изменения. Вероятно, лондонский клуб не сможет найти Педро дорогостоящую замену в случае его ухода.



В этом сезоне Педро в 17 матчах в составе «Челси» забил один гол и отдал одну результативную передачу.