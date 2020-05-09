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Витсель и Джан получили травмы на тренировке. Игроки могут пропустить дерби с «Шальке»

Витсель и Джан получили травмы на тренировке. Игроки могут пропустить дерби с «Шальке»
Футбол / Германия 0

Полузащитники дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель и Эмре Джан получили травмы во время индивидуальной тренировки, сообщает Bild.

Оба футболиста могли получить надрыв задней поверхности бедра. Витсель и Джан рискуют пропустить матч с «Шальке-04», который пройдёт 16 мая.

Под вопросом участие в матче ещё двух игроков «Боруссии» — полузащитника Марко Ройса и защитника Дана-Акселя Загаду.

Чемпионат Германии возобновится 16 мая. Сезон планируется завершить к 30 июня, а первым матчем станет рурское дерби — встреча дортмундской «Боруссии» с «Шальке-04». Все матчи будут проходить при пустых трибунах.

Лидером чемпионата Германии является «Бавария». Мюнхенский клуб набрал в 25 матчах 55 очков. В лидирующую группу входят дортмундская «Боруссия» (51), «РБ Лейпциг» (50), мёнхенгладбахская «Боруссия» (49) и «Байер» (47).

Бундеслига возобновится 16 мая. Первым матчем станет «Боруссия» Д — «Шальке»
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