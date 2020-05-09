«ПСЖ» предложил «Интеру» включить Паредеса и Дракслера в сделку по Икарди

Руководство «Пари Сен-Жермен» пытается договориться с миланским «Интером» о снижении стоимости нападающего Мауро Икарди, который выступает за парижан на правах аренды, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
«ПСЖ» может выкупить Икарди за € 70 млн, но клуб не устраивает такая цена. В качестве одного из вариантов действующие чемпионы французской Лиги 1 предлагают включить в сделку полузащитников Леандро Паредеса и Юлиана Дракслера.
Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года за € 40 млн. Сейчас его стоимость оценивается в € 20 млн. В сезоне-2019/2020 25-летний аргентинец в 25 матчах забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.
Стоимость Дракслера оценивается в € 24 млн. В нынешней кампании 26-летний немец в 19 встречах записал в свой актив 7 голевых пасов.
- 9 мая 2020
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