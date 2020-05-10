Венгер: эпоха Месси и Роналду подходит к концу. Мбаппе и Неймар способны их заменить

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер считает, что нападающие «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и Неймар способны прийти на смену лидеру каталонской «Барселоны» Лионелю Месси и форварду туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Мы никогда не видели таких игроков, как Месси и Роналду, они умеют креативно выходить из любой трудной ситуации. Но эпоха этих футболистов подходит к концу. Теперь мы можем говорить о следующем поколении, и здесь на первый план могут выйти французы. На этот момент лидером может стать Мбаппе. И конечно, не стоит забывать о Неймаре», — приводит слова Венгера Marca со ссылкой на talkSPORT.
Месси выиграл шесть «Золотых мячей», Роналду — пять. За последние 12 лет только хавбеку мадридского «Реала» Луке Модричу удалось опередить в голосовании португальца и аргентинца, при этом многие раскритиковала решение отдать награду хорвату.
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