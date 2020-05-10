Ван Гал: моя голова была в петле на протяжении шести месяцев в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал признался, что увольнение из английского клуба стало неожиданностью.

«Сложнее всего было попытаться выжить в роли главного тренера „Манчестер Юнайтед“, когда моя голова была в петле на протяжении шести месяцев. С января до конца сезона жена предостерегала меня. Она женщина, а у женщины инстинктивно чувствуют такие вещи.



Не видел, чем занимался Вудворд. Не подозревал, что руководство что-то замышляет. Был убеждён, что смогу увидеть контракт и проведу третий сезон во главе команды. Когда Вудворд меня уволил, это стало самым большим сюрпризом. Я был свидетелем противостояний внутри клубов, но это ничто по сравнению с тем, что пришлось пережить в „Манчестер Юнайтед“», — приводит слова ван Гала Mirror.