Филиппе Коутиньо пропустит ещё полтора месяца из-за травмы

Бразильский полузащитник мюнхенской «Баварии» Филиппе Коутиньо продолжает восстанавливаться после операции на правой лодыжке и пропустит ещё полтора месяца, утверждает Mundo Deportivo.
Таким образом, футболист вернётся в строй не раньше конца июня и может пропустить остаток сезона, который в Бундеслиге возобновится 16 мая.
Коутиньо перешёл в «Баварию» летом 2019 года из «Барселоны» на правах аренды за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 27-летний бразильский хавбек принял участие в 22 матчах чемпионата Германии (15 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (один — с пенальти), а также отдал шесть результативных передач. «Бавария» имеет право выкупить игрока за € 120 млн. Контракт Коутиньо с «Барселоной» действует до лета 2023 года.
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