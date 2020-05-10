Форвард «Локомотива» Лука Джорджевич стал отцом

У черногорского нападающего московского «Локомотива» Луки Джорджевича родился сын. В официальном «твиттере» «Локомотива» было опубликовано поздравление 25-летнего футболиста.

«Лука Джорджевич стал папой! Поздравляем Луку и его жену Йовану с рождением сына, которого назвали Матея!» — говорится в сообщении московского клуба.

В апреле Джорджевич рассказал о своей жизни во время паузы в чемпионате России, вызванной пандемией коронавируса. Форвард сообщил, что его жена скоро должна родить, поэтому семья приняла решение остаться в России.

Джорджевич перешёл в «Локомотив» летом 2019 года из петербургского «Зенита». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. В нынешнем сезоне 25-летний форвард в составе «железнодорожников» принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата и отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.