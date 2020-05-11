Расписание футбольных матчей на 11 мая

Большинство турниров по всему миру было приостановлено в связи с пандемией коронавируса. Тем не менее сегодня, 11 мая, состоится несколько матчей.



В Беларуси завершается 4-й тур первой лиги, второго по силе дивизиона страны. Сегодня пройдёт встреча гомельского «Локомотива» с «Крумкачы». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.



Также в Беларуси сегодня состоится матч Высшей лиги среди женских команд. Выявить победителя попытаются могилёвский «Днепр» и минское «Динамо». Начало – в 15:00 мск.



Помимо этого, на сегодня запланированы сразу несколько товарищеских матчей. В 11:00 мск стартовала встреча вьетнамских молодёжных команд «Хан Хоа» и «Бен Тре». В 12:00 мск начнутся матчи между армянскими коллективами: «Алашкерт» – «Вест Армения» и «Ван» – «Масис». В 15:00 эстафету у своих соотечественников примут «Урарту» и ереванский «Локомотив». Наконец, в 17:00 мск начнётся матч между израильскими командами «Ашдод» и «Хапоэль Беэр-Шева».

Результаты всех футбольных матчей 10 мая