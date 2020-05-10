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Результаты всех футбольных матчей 10 мая

Результаты всех футбольных матчей 10 мая
Футбол / Прочие турниры 0

10 мая состоялись очередные матчи в чемпионатах Беларуси, Никарагуа, Южной Кореи и Тайваня.

Беларусь — Высшая лига. 8-й тур

«Ислочь» — «Белшина» — 2:1
«Витебск» — «Шахтёр» Солигорск — 0:0
«Смолевичи» — БАТЭ — 3:5
«Динамо-Брест» — «Динамо» Минск — 2:1

Беларусь — Первая лига. 4-й тур

«Спутник» — «Химик» — 1:0
«Ошмяны» — «Орша» — 0:0
«Нафтан» — «Слоним-2017» — 2:1
«Гранит-Микашевичи» — «Волна-Пинск» — 0:1

Беларусь — Вторая лига. 4-й тур

«Островец» — «Чайка» — 8:0
«Осиповичи» — «СМИавтотранс» — 2:0
«Динамо-Брест-1960» — «Ивацевичи» — 5:1
«Шахтёр-Петриков» — «Полоцк» — 6:1
«Барановичи» — «Кронон» — 3:1
«Першы рэгіён» — «Молодечно-ДЮСШ №4» — 3:0
«Энергетик-БГАТУ» — «Горки» — 0:2

Никарагуа — Примера. Клаусура — Финал

«Манагуа» — «Реал Эстели» — 1:3 (первый матч — 1:1)

Никарагуа — Примера. U20 Клаусура — Финал

«Манагуа» — «Реал Эстели» — 1:2 (первый матч — 2:2)

Тайвань — Премьер-лига. 5-й тур

«Татунг» — «Хан Юэнь» — 2:2
«Тайнань Сити» — НТУС — 4:0
«Тайчжун Футуро» — «Тайпауэр» — 0:0
«Мин Чуань Юниверсити» — «Тайчэн Лайонз» — 6:0

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год. Чемпионаты Нидерландов и Франции завершены досрочно.

Беларусь - Высшая лига. 8-й тур
10 мая 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Ислочь
Минский район
Окончен
2 : 1
Белшина
Бобруйск
1:0 Туранок – 34' (автогол)   2:0 Янсане – 52'   2:1 Папуш – 85' (автогол)
Беларусь - Высшая лига. 8-й тур
10 мая 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Витебск
Витебск
Окончен
0 : 0
Шахтёр С
Солигорск
Удаления: нет / Хадаркевич – 90'
Беларусь - Высшая лига. 8-й тур
10 мая 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Смолевичи
Смолевичи
Окончен
3 : 5
БАТЭ
Борисов
1:0 Барсуков – 1'   1:1 Скавыш – 13'   1:2 Стасевич – 15'   1:3 Бага – 36'   2:3 Щегрикович – 55'   3:3 По – 63'   3:4 Милич – 80'   3:5 Милич – 90+3'
Беларусь - Высшая лига. 8-й тур
10 мая 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Динамо-Брест
Брест
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Бручич – 5' (автогол)   1:1 Данило – 24'   2:1 Лаптев – 51'
Южная Корея - Кей-лига. 1-й тур
10 мая 2020, воскресенье. 08:00 МСК
Пхохан Стилерс
Пхохан
Окончен
2 : 0
Пусан Ай Парк
Пусан
1:0 Ильюченко – 24'   2:0 Палочевич – 71' (пен)
Южная Корея - Кей-лига. 1-й тур
10 мая 2020, воскресенье. 10:30 МСК
Канвон
Канвон
Окончен
3 : 1
Сеул
Сеул
0:1 Чин – 36'   1:1 Kim – 52'   2:1 Cho – 85'   3:1 Дэ – 86'
Никарагуа - Примера. Клаусура - Финал. 2-й матч
10 мая 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Манагуа
Манагуа
Окончен
1 : 3
Реал Эстели
Эстели
0:1 – 48'   0:2 – 70'   0:3 – 75'   1:3 – 84'
Тайвань - Премьер-лига. 5-й тур
10 мая 2020, воскресенье. 11:00 МСК
Татунг
Тайбэй
Окончен
2 : 2
Хан Юэнь
Синьбэй
0:1 – 16'   1:1 – 27'   2:1 – 46'   2:2 – 60'
Тайвань - Премьер-лига. 5-й тур
10 мая 2020, воскресенье. 11:00 МСК
Тайчжун Футуро
Тайчжун
Окончен
0 : 0
Тайпауэр
Гаосюн
Тайвань - Премьер-лига. 5-й тур
10 мая 2020, воскресенье. 11:00 МСК
Мин Чуань Юниверсити
Таоюань
Окончен
6 : 0
Тайчэн Лайонз
Синьбэй
1:0 – 15'   2:0 – 40'   3:0 – 54'   4:0 – 70'   5:0 – 78'   6:0 – 88'
Удаления: нет / – 90'
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