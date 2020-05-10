Результаты всех футбольных матчей 10 мая

10 мая состоялись очередные матчи в чемпионатах Беларуси, Никарагуа, Южной Кореи и Тайваня.

Беларусь — Высшая лига. 8-й тур

«Ислочь» — «Белшина» — 2:1

«Витебск» — «Шахтёр» Солигорск — 0:0

«Смолевичи» — БАТЭ — 3:5

«Динамо-Брест» — «Динамо» Минск — 2:1

Беларусь — Первая лига. 4-й тур

«Спутник» — «Химик» — 1:0

«Ошмяны» — «Орша» — 0:0

«Нафтан» — «Слоним-2017» — 2:1

«Гранит-Микашевичи» — «Волна-Пинск» — 0:1

Беларусь — Вторая лига. 4-й тур

«Островец» — «Чайка» — 8:0

«Осиповичи» — «СМИавтотранс» — 2:0

«Динамо-Брест-1960» — «Ивацевичи» — 5:1

«Шахтёр-Петриков» — «Полоцк» — 6:1

«Барановичи» — «Кронон» — 3:1

«Першы рэгіён» — «Молодечно-ДЮСШ №4» — 3:0

«Энергетик-БГАТУ» — «Горки» — 0:2

Никарагуа — Примера. Клаусура — Финал

«Манагуа» — «Реал Эстели» — 1:3 (первый матч — 1:1)

Никарагуа — Примера. U20 Клаусура — Финал

«Манагуа» — «Реал Эстели» — 1:2 (первый матч — 2:2)

Тайвань — Премьер-лига. 5-й тур

«Татунг» — «Хан Юэнь» — 2:2

«Тайнань Сити» — НТУС — 4:0

«Тайчжун Футуро» — «Тайпауэр» — 0:0

«Мин Чуань Юниверсити» — «Тайчэн Лайонз» — 6:0

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год. Чемпионаты Нидерландов и Франции завершены досрочно.