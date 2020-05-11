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Фёдор Смолов возобновил тренировки с «Сельтой»

Фёдор Смолов возобновил тренировки с «Сельтой»
Футбол / Испания 0

Российский нападающий Фёдор Смолов и другие футболисты «Сельты» возобновили тренировки, сообщает La Voz De Galicia.

Игроки разбиты на группы по несколько человек. Занятия проходят с использованием перчаток и масок. Смолов попал в третью группу вместе с форвардом Санти Миной, защитниками Лукасом Оласой и Хейсоном Мурильо, а также хавбеками Окаем Йокушлу и Брайсом Мендесом.

Напомним, 5 мая Фёдор вернулся в Испанию из России. Предполагалось, что 30-летний россиянин пропустит старт тренировочного процесса, поскольку ему предстоит самоизолироваться на две недели.

«Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. В 27 матчах команда из Виго набрала 26 очков. Ожидается, что чемпионат Испании будет возобновлён в июне.

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