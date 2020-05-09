Катя Гордон раскритиковала Смолова за возвращение в Испанию. Игрок ответил в комментариях

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов в «Инстаграме» ответил на высказывание блогерши Кати Гордон, которая раскритиковала футболиста за поездки из Испании в Россию и обратно во время пандемии коронавируса.

«Футболист Смолов вернулся в Испанию… Это вообще как?! До этого все его ругали, что покинул Испанию во время карантина и прилетел сюда… Вы, гады, с бабушек 5 тысяч штраф на улице собираете… Вы нас заставляете у Собянина электронное разрешение спрашивать, чтобы до работы дойти или дедов навестить! Вы задолбали нищих рабочих, которых шманают и штрафуют, когда они пожрать купить идут, — сидят по углам, прячутся… А жених внучки Ельцина спокойно летает… Карантин для нас, быдла? Вы там не офигели?» — написала Гордон на своей странице в «Инстаграме».

Блогерша добавила к сообщению теги «гадство» и «короновирус».

«Лучше бы вас беспокоило, что вы #коронАвирус без ошибок написать не можете», — ответил ей Смолов в комментариях.

5 мая Смолов из России вернулся в Испанию. Сообщалось, что форвард пропустит старт тренировочного процесса, так как ему предстоит пройти двухнедельный карантин.