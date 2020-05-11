Черчесов поздравил Сёмина с днём рождения

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов поздравил с днём рождения наставника московского «Локомотива» Юрия Сёмина. Сегодня, 11 мая, отечественному специалисту исполняется 73 года.

«32 года назад мне посчастливилось провести под руководством Юрия Сёмина в «Локомотиве» первый полноценный футбольный сезон, ставший определяющим в моей футбольной карьере. Тренер доверил мне место в стартовом составе во всех 30 играх чемпионата, которые я отыграл от первой до последней минуты. И сегодня Юрий Павлович так же молод душой и предан любимому делу. С днём рождения!» — написал Черчесов на своей странице в «Инстаграме».

Ранее Сёмина поздравил президент киевского «Динамо» Игорь Суркис.