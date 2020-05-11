Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черчесов поздравил Сёмина с днём рождения

Черчесов поздравил Сёмина с днём рождения
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов поздравил с днём рождения наставника московского «Локомотива» Юрия Сёмина. Сегодня, 11 мая, отечественному специалисту исполняется 73 года.

«32 года назад мне посчастливилось провести под руководством Юрия Сёмина в «Локомотиве» первый полноценный футбольный сезон, ставший определяющим в моей футбольной карьере. Тренер доверил мне место в стартовом составе во всех 30 играх чемпионата, которые я отыграл от первой до последней минуты. И сегодня Юрий Павлович так же молод душой и предан любимому делу. С днём рождения!» — написал Черчесов на своей странице в «Инстаграме».

Ранее Сёмина поздравил президент киевского «Динамо» Игорь Суркис.

«Самый успешный тренер». «Локомотив» поздравил Юрия Сёмина с 73-летием
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020