Маринато Гильерме поотбивал виртуальные мячи, находясь дома
Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме поотбивал виртуальные мячи, находясь дома на вынужденном карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
«Всё как в игре. Плюс 129 к форме», — написал Гильерме в своём «инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Гильерме перешёл в «Локомотив» летом 2007 года из «Атлетико Паранаэнсе». Сумма трансфера составила € 1,25 млн. В нынешнем сезоне 34-летний голкипер принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), пропустил 19 голов и получил две жёлтые карточки. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. В Европе приостановлены все чемпионаты, кроме первенства Беларуси.
«Это Жора». Маринато Гильерме представил нового партнёра по тренировкам
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