Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме поотбивал виртуальные мячи, находясь дома на вынужденном карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

«Всё как в игре. Плюс 129 к форме», — написал Гильерме в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Гильерме перешёл в «Локомотив» летом 2007 года из «Атлетико Паранаэнсе». Сумма трансфера составила € 1,25 млн. В нынешнем сезоне 34-летний голкипер принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), пропустил 19 голов и получил две жёлтые карточки. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. В Европе приостановлены все чемпионаты, кроме первенства Беларуси.