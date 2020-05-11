Канделаки — о Сёмине: каждому хочется последним воткнуть меч в грудь Цезаря

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравил с днём рождения главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина. Сегодня, 11 мая, отечественному специалисту исполняется 73 года.
«Сегодня день рождения Юрия Палыча Сёмина — человека, который собственными руками написал золотую историю московского «Локомотива». Мне смешно видеть, как наши «эксперты» сливают Юрия Палыча накануне окончания его контракта. Каждому хочется последним воткнуть меч в грудь Цезаря и войти в историю. Ну да бог им судья.
Можно говорить про возраст, можно говорить, что не сам Сёмин забивал голы и отбивался от атак соперника в шести победных розыгрышах Кубка (в седьмом он был президентом клуба), а также в трёх победных для «Локомотива» чемпионатах России. Но давайте просто посмотрим на «Локомотив» без Сёмина. Я уточнила у знакомых болельщиков «Локомотива», что показали другие тренеры. Мне перечислили Муслина, Долматова, Рахимова, Красножана, Коусейру, Билича и Кучука. И да, они ничего не показали. Только Бышовец и Черевченко добавили «Локомотиву» трофеев.
«Локомотив» — это Сёмин. И поймите правильно: Юрий Палыч своими собственными руками создавал фанатскую базу для клуба, который много лет был «пятым колесом» московского футбола. Ну а возраст — он не в паспорте. Он в голове. Сёмин даёт фору подавляющему большинству своих ровесников и уж тем более тем, кто намного его моложе. С днём рождения, Юрий Палыч!» — написала Канделаки в своём телеграм-канале.
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