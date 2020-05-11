«Манчестер Юнайтед» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Португалии
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к бразильскому нападающему лиссабонской «Бенфики» Карлосу Винисиусу, утверждает Record.
По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением Винисиуса, который является лучшим бомбардиром чемпионата Португалии. Впрочем, на данный момент клубы не ведут переговоров.
Винисиус перешёл в «Бенфику» летом 2019 года из неаполитанского «Наполи». Сумма трансфера составила € 17 млн. В нынешнем сезоне 25-летний бразильский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Португалии (в 14 — в основном составе), в которых стал автором 15 забитых мячей, а также отдал семь результативных передач. Контракт бразильца с клубом из Лиссабона действует до лета 2024 года.
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