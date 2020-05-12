«Матч ТВ» продолжит показывать еврокубки до 2024 года

Телеканал «Матч» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с УЕФА.
Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2023/2024. По его условиям канал будет транслировать матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Контракт также распространится и на новый еврокубковый турнир – Лигу конференций, старт которой запланирован на кампанию-2021/2022.
«Мы вместе с нашими многочисленными зрителями, любителями футбола всех возрастов, рады, что «Матч ТВ» продолжит показывать главные матчи турниров под эгидой УЕФА сезонов 2021-2024 годов. За годы сотрудничества мы стали надёжным партнёром УЕФА, благодаря чему наши зрители могут наслаждаться самым красивым, ярким, фантастическим футбольным зрелищем. Новое соглашение — не только подтверждение доверительных отношений между холдингом и УЕФА, но и возможность вывести их на новый уровень. Мы продолжим показывать еврокубки максимально широкой аудитории в России, мы в этом заинтересованы и задействуем для этого все свои ресурсы», — сказал генеральный директор Газпром-медиа Холдинга Александр Жаров.
- 12 мая 2020
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