Гаврилов: предложил Зинченко «Спартаку», а мне ответили, что у них таких полно

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, как в 2014 году предлагал красно-белым и другим российским клубам подписать контракт с украинским защитником Александром Зинченко.

«Я тогда им позвонил. Без этого не имело смысла ехать. Рассказал о парне, за которым следил с юношеских лет. Мне по телефону ответили: мол, таких, как Зинченко, у них в «Спартаке» своих полно. На этом всё и закончилось. Точно так же завершилось моё общение с «Локомотивом» и «Динамо». Я предлагал Зинченко везде в России», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

В начале 2015 года Зинченко заключил соглашение с «Уфой». После завершения сезона-2015/2016 украинца купил «Манчестер Сити» за € 2 млн.