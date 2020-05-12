«Просто умыл руки, и всё». Широков раскритиковал главу ФНЛ Ефремова

Бывший футболист сборной России Роман Широков выступил с критикой в адрес главы Футбольной национальной лиги Игоря Ефремова.



«Я за то, чтобы доиграть чемпионат. Такая возможность есть. А позиция господина Ефремова мне вообще непонятна. Просто умыл руки, и всё. Как они дальше будут с регламентом? Кто вылетит-то? У нас по регламенту из РПЛ и ФНЛ вылетают команды, есть переходные матчи. Ну остановили чемпионат, зафиксировались, две последние команды вылетели, две первые вошли. А как быть с переходными играми? В ФНЛ пять клубов готовы играть за право выхода, почему этого не сделать? Тогда будет соблюдён хоть какой-то спортивный принцип. А вот просто взять и умыть руки…



А как же обязательства перед спонсорами, букмекерами? На них можно просто наплевать? Как футбол встанет на экономические рельсы, если вы сами плюёте в лицо людям, которые давали деньги. Даже не придумали хоть какие-то варианты. А человек остаётся руководить. Как это возможно? Я понимаю, в ПФЛ нет денег, непонятно, как будут перемещаться команды. Но здесь пять команд готовы играть в интересном турнире», — сказал Широков в ролике на YouTube-канале «Футбольный Биги».

На собрании ФНЛ отказались рассматривать вариант с проведением мини-турнира за выход в РПЛ