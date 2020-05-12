«Просто умыл руки, и всё». Широков раскритиковал главу ФНЛ Ефремова

Бывший футболист сборной России Роман Широков выступил с критикой в адрес главы Футбольной национальной лиги Игоря Ефремова.
«Я за то, чтобы доиграть чемпионат. Такая возможность есть. А позиция господина Ефремова мне вообще непонятна. Просто умыл руки, и всё. Как они дальше будут с регламентом? Кто вылетит-то? У нас по регламенту из РПЛ и ФНЛ вылетают команды, есть переходные матчи. Ну остановили чемпионат, зафиксировались, две последние команды вылетели, две первые вошли. А как быть с переходными играми? В ФНЛ пять клубов готовы играть за право выхода, почему этого не сделать? Тогда будет соблюдён хоть какой-то спортивный принцип. А вот просто взять и умыть руки…
А как же обязательства перед спонсорами, букмекерами? На них можно просто наплевать? Как футбол встанет на экономические рельсы, если вы сами плюёте в лицо людям, которые давали деньги. Даже не придумали хоть какие-то варианты. А человек остаётся руководить. Как это возможно? Я понимаю, в ПФЛ нет денег, непонятно, как будут перемещаться команды. Но здесь пять команд готовы играть в интересном турнире», — сказал Широков в ролике на YouTube-канале «Футбольный Биги».
- 12 мая 2020
-
15:54
-
15:42
-
15:09
-
14:59
-
14:46
-
14:36
-
14:34
-
14:22
-
14:09
-
14:00
-
13:43
-
13:36
-
13:30
-
13:12
-
12:53
-
12:45
-
12:39
-
12:28
-
12:18
-
11:47
-
11:35
-
11:15
-
11:00
-
10:59
-
10:44
-
10:30
-
10:19
-
10:01
-
09:57
-
09:37
-
09:37
-
07:21
-
06:02
-
05:43
-
05:24