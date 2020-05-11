Три трансфера «Манчестер Юнайтед» вошли в десятку лучших в АПЛ по версии ESPN

ESPN представил топ-10 трансферов английской Премьер-лиги в сезоне-2019/2020. Рейтинг составлен на основе соотношения между влиянием футболиста на игру и количеством заплаченных за него денег.
1. Бруну Фернандеш. «Спортинг» → «Манчестер Юнайтед» (€ 55 млн)
2. Дэнни Ингс. «Ливерпуль» → «Саутгемптон» (€ 22,2 млн)
3. Гари Кэхилл. «Челси» → «Кристал Пэлас» (свободный агент)
4. Габриэл Мартинелли. «Итуано» → «Арсенал» (€ 6,7 млн)
5. Гарри Магуайр. «Лестер Сити» → «Манчестер Юнайтед» (€ 87 млн)
6. Джеймс Маккарти. «Эвертон» → «Кристал Пэлас» (€ 3,3 млн)
7. Ниль Мопе. «Брентфорд» → «Брайтон энд Хоув Альбион» (€ 22 млн)
8. Аарон Ван-Биссака. «Кристал Пэлас» → «Манчестер Юнайтед» (€ 55 млн)
9. Матео Ковачич. «Реал» → «Челси» (€ 45 млн)
10. Исмаила Сарр. «Ренн» → «Уотфорд» (€ 30 млн).
- 11 мая 2020
-
09:45
-
09:29
-
09:27
-
08:30
-
08:30
-
07:47
-
06:49
-
06:20
-
05:19
-
04:48
-
04:30
-
03:59
-
03:58
-
03:29
-
03:28
-
03:04
-
02:54
-
02:03
-
01:46
-
01:31
-
00:54
-
00:53
-
00:32
-
00:28
-
00:12
- 10 мая 2020
-
23:59
-
23:56
-
23:39
-
23:20
-
23:18
-
23:10
-
22:56
-
22:51
-
22:37
-
22:26