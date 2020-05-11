Три трансфера «Манчестер Юнайтед» вошли в десятку лучших в АПЛ по версии ESPN

ESPN представил топ-10 трансферов английской Премьер-лиги в сезоне-2019/2020. Рейтинг составлен на основе соотношения между влиянием футболиста на игру и количеством заплаченных за него денег.

1. Бруну Фернандеш. «Спортинг» → «Манчестер Юнайтед» (€ 55 млн)

2. Дэнни Ингс. «Ливерпуль» → «Саутгемптон» (€ 22,2 млн)

3. Гари Кэхилл. «Челси» → «Кристал Пэлас» (свободный агент)

4. Габриэл Мартинелли. «Итуано» → «Арсенал» (€ 6,7 млн)

5. Гарри Магуайр. «Лестер Сити» → «Манчестер Юнайтед» (€ 87 млн)

6. Джеймс Маккарти. «Эвертон» → «Кристал Пэлас» (€ 3,3 млн)

7. Ниль Мопе. «Брентфорд» → «Брайтон энд Хоув Альбион» (€ 22 млн)

8. Аарон Ван-Биссака. «Кристал Пэлас» → «Манчестер Юнайтед» (€ 55 млн)

9. Матео Ковачич. «Реал» → «Челси» (€ 45 млн)

10. Исмаила Сарр. «Ренн» → «Уотфорд» (€ 30 млн).