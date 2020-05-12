Гиггз — об уходе Бекхэма из «МЮ» в «Реал»: Дэвид переходил границы, постоянно спорил

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, возглавляющий сборную Уэльса, рассказал о роли конфликта Дэвида Бекхэма с сэром Алексом Фергюсоном в переходе игрока в «Реал».



«Думаю, в большей степени переход Бекхэма в „Реал“ был связан с футбольными причинами. Клуб сделал это, чтобы приобрести кого-то другого и потому, что Бекхэм лишился своего прежнего влияния. А может, просто пришло время. Иногда Бекхэм переходил границы, постоянно спорил. Тогда пришло время обеим сторонам разойтись. Такое происходило и с другими игроками», — приводит слова Гиггза beIN Sports.

Бекхэм выступал в составе основной команды «Манчестер Юнайтед» с 1993 по 2003 год. Летом 2003 года английский полузащитник перешёл в мадридский «Реал».