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Гиггз — об уходе Бекхэма из «МЮ» в «Реал»: Дэвид переходил границы, постоянно спорил

Гиггз — об уходе Бекхэма из «МЮ» в «Реал»: Дэвид переходил границы, постоянно спорил
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, возглавляющий сборную Уэльса, рассказал о роли конфликта Дэвида Бекхэма с сэром Алексом Фергюсоном в переходе игрока в «Реал».

«Думаю, в большей степени переход Бекхэма в „Реал“ был связан с футбольными причинами. Клуб сделал это, чтобы приобрести кого-то другого и потому, что Бекхэм лишился своего прежнего влияния. А может, просто пришло время. Иногда Бекхэм переходил границы, постоянно спорил. Тогда пришло время обеим сторонам разойтись. Такое происходило и с другими игроками», — приводит слова Гиггза beIN Sports.

Бекхэм выступал в составе основной команды «Манчестер Юнайтед» с 1993 по 2003 год. Летом 2003 года английский полузащитник перешёл в мадридский «Реал».

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