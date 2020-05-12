Эррера: на тренировках «ПСЖ» кажется, что мы 12-летние дети, а Мбаппе — Усэйн Болт
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера поделился своим мнением о работе нападающего парижан Килиана Мбаппе на тренировках команды.
«Иногда на тренировках кажется, что мы 12-летние дети, а он — Усэйн Болт. Он оставляет всех позади. То, как он бежит, как двигается, действительно впечатляет. Когда Килиан оказывается перед голкипером, ему хватает мастерства, чтобы остановиться и сохранить хладнокровие. Непросто забивать так много голов», — приводит слова Эрреры ESPN.
30 апреля Лига 1 объявила о признании «Пари Сен-Жермен» чемпионом Франции несмотря на досрочное завершение чемпионата из-за пандемии коронавируса. Мбаппе был признан лучшим бомбардиром Лиги 1. В этом розыгрыше чемпионата Франции форвард забил 18 мячей.
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