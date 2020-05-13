Игрок Вулверхэмптона» нарушил карантин ради вечеринки с красотками из реалити-шоу

Полузащитник «Вулверхэмптона» Морган Гиббс-Уайт нарушил карантин ради вечеринки с девушками из британского шоу «Остров любви», сообщает Daily Mail.

По данным источника, проводил время в компании со звёздами британского реалити-шоу «Остров любви» Джорджиа Стил и Эльмой Лазар. Сообщается, «Вулверхэмптон» накажет игрока за нарушение режима самоизоляции.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Джорджиа Стил.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Эльмы Лазар.

В марте футболист призвал всех соблюдать карантин, который был введён из-за коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса сезон английской Премьер-лиги был приостановлен. «Вулверхэмптон» после 29 туров занимает шестое место, набрав 43 очка.

Ранее сообщалось, что нынешний розыгрыш АПЛ, скорее всего, возобновится 12 июня. Матчи будут проходить на нейтральных стадионах без болельщиков.