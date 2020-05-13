Клубы АПЛ потеряют € 385 млн от трансляций при возобновлении сезона

Клубы английской Премьер-лиги заработают на € 385 млн меньше от ТВ-трансляций, если текущий сезон будет возобновлён, сообщает BBC.

Такие потери связаны с тем, что клубы получат штрафные санкции со стороны британских и зарубежных телекомпаний. Главные вещатели Англии, такие как Sky Sports, BT Sport и Amazon получат трансляции матчей совсем с иными параметрами, в другое эфирное время, возможно даже на нейтральных стадионах, что по сути уже является другим продуктом. В случае, если сезон не будет возобновлён вовсе, сумма ущерба может удвоиться.

В ходе переговоров по проекту возобновления турнира, руководители Премьер-лиги также уведомили клубы, что постараются отказаться от идеи проведения игр на нейтральных стадионах. Ранее исполнительный директор Премьер-лиги предсказывал клубам потерю в € 1,1 млрд доходов.

«Сегодня мы смогли проинформировать наши клубы о ситуации с вещательными компаниями, которая, очевидно, является конфиденциальной. Что бы ни случилось, для клубов будет значительная потеря доходов. Это неизбежно.

Мы обсудили картину того, что будет происходить при различных сценариях, чтобы получить представление о том, что мы имеем к середине мая», — сообщил исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс.